Piden controles para motociclistas imprudentes en el área metropolitana

Cada día son más las imprudencias viales grabadas por los ciudadanos y que en la mayoría son protagonizada por motociclistas.

Por eso, los bumangueses piden a las autoridades mayores controles para quienes salen a realizar maniobras peligrosas en las vías del área metropolitana.

Iván Rodríguez, director (e) de Tránsito Bucaramanga, pidió mesura a los conductores para evitar tragedias y afectaciones a los demás ciudadanos.

Lea aquí:

"Yo no puedo tener un agente de tránsito por cada infractor porque es imposible. La invitación a que la comunidad entienda que no solo está poniendo en juego su vida, sino la vida de los demás. Es un cambio de conducta social que no es fácil", dijo Rodríguez.

Algunos de los motociclistas que han protagonizado imprudencias como conducir en contravía, por andenes, sin casco y haciendo maniobras peligrosas no portan la placa de forma visible y esto dificulta su identificación, indicaron las autoridades.