Santander cierra el año con 15 feminicidios: Observatorio

Según el Observatorio de Feminicidios de Santander, en el 2021 se han originado 15 casos, sin embargo, la Fiscalía sólo ha tipificado cuatro, de los cuales, dos se originaron en Bucaramanga, uno, en el barrio la Feria y el otro, en Luz de Salvación. Los otros dos dieron en Puerto Wilches y en Carmen de Chucurí.

Gina Pineda, del observatorio, indicó que es preocuparte que las autoridades tipifiquen las muertes de 11 mujeres restantes como homicidios, víctimas que fueron asesinadas por sus exparejas durante este año.

"Sabemos que el abordaje oficiales está presentando subregistro, incluso el más del 50% son my pocos los feminicidios investigados o sancionados, hay limitaciones, no se reconoce el delito como tal, hay casos perpetrados a mujeres migrantes, hay sevicia y deshmanización, uno de los casos por descuartizamiento, eso fue en Girón, los feminicidios en conflicto en pareja y ex pareja, y finalemente, un feminicidio contra una mujer trans, no fue dado a conocer ante los medios, sabemos que en estos casos se presenta una impunidad, en elque muchos casos no se reconoce la identidad de la víctima".

Preocupa también que debido a estos crímenes en Santander, en los últimos tres años, alrededor de 40 niños, menores de edad, han quedado sin su madre.