En Bucaramanga la carrera de taxi se puede pagar por medio del código QR

Desde diciembre los viajeros de taxis pueden pagar sus carreras por medio de códigos QR, gracias a la reciente alianza entre dos compañías, que da la oportunidad a los usuarios de pagar sus viajes por medio de Nequi, Bancolombia A la mano y App Bancolombia.

Los anterior significa que cuando una persona en Bucaramanga y el Área Metropolitana no lleva efectivo o el taxista no tiene cambio para un billete de 50.000 o 100.000 no será problema a la hora de pagar, porque lo puede hacer con el código QR.

Noticias de interés:

Para incentivar el uso de esta aplicación en Bucaramanga la empresa Taxis Libres está ofreciendo a los usuarios beneficios promocionales que podrán aprovechar hasta el 6 de enero de 2022.

Por pagar sus viajes con código QR reciben un código promo de $5.000 para su próximo viaje.