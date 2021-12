Profesor fue denunciado por presunto abuso sexual antes de renunciar

Según la denuncia, el hecho se presentó en el año 2019 fuera del colegio Von Humboltd, pero que se trataba de una actividad académica. El presunto abuso sexual se habría presentado dentro del vehículo del docente contra una estudiante de undécimo grado, días después el profesor renunció y salió del país a estudiar un posgrado, viaje que tenía programado. El caso ya tiene fiscal asignado.

Se trata de un profesor de música que trabajó en el colegio hasta el 2019. Caracol Radio habló con una de las jóvenes que fue estudiante de este colegio y que han denunciado, a través de redes sociales, sobre los presuntos acosos del profesor cuando estudiaban en el colegio. La joven pidió omitir su nombre.

"Era un persona bastante grotesca, en el sentido de cómo hablaba y actuaba. Siempre estaba besándolo a uno de forma bastante fea, y más porque uno no quería y uno trataba de correr la cara o alejarse de el, pero no dejaba. Se la pasaba afuera de mi salón y en esos días no podía hacer nada del curso porque el estaba en todo tiempo ahí, diciéndome cosas, diciéndome que quería hacerme de él, que ya no esperaba los días para estar conmigo, y esas cosas", manifestó la joven.

Caracol Radio conoció que el 21 de abril de este año fue la fecha en que asignaron fiscal para este caso, se trata del Fiscal 13 seccional de Caivas y el estado permanece de la denuncia es activo.

José Antonio Bernal, rector del colegio Von Humboldt confirmó que el colegio tuvo conocimiento del presunto abuso sexual y se le hizo acompañamiento a la estudiante que habría sido víctima a interponer la denuncia ante la Fiscalía. El rindió declaración una vez.

"Dos días antes de irse para España, porque el renunció a su cargo para irse a ese país y hacer un posgrado. Dos días antes de irse, la personera del colegio le comunicó a las coordinadoras que había una queja de una jovencita de undécimo sobre un acoso del señor Nisperuza, las coordinadores se me acercaron e inmediatamente activamos la ruta que hay que activar en esos casos, nos comunicamos con la oficina de convivencia encargada del colegio y ella se acercó y nos dijo que teníamos que llamar a los padres y que se presente la denuncia a la Fiscalía y la gestora de convivencia acompaña a la jovencita, conversando con ella. Los padres de familia pusieron la denuncia ante la Fiscalía, yo fui citado y di mi declaración, de lo que nos había dicho la personera", manifestó el rector.

Sostuvo que este caso también tiene conocimiento la Secretaría de Educación y está en investigación bajo la oficina de control interno, pero que el docente no ha podido comparecer porque no está en el país. La persona que docente y a quién hace referencia el rector es Miguel Nisperuza, quien trabajó hasta el 2019 en ese colegio.