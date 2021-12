Profesionales de la salud advierten riesgos de uso de pólvora

Los entes de salud siguen haciendo un llamado de atención para que no se use la pólvora para estas celebraciones, desde el hospital universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, se recalca que por más pequeños que sean los juegos pirotécnicos pueden traer graves afectaciones, no solo para quien lo manipula sino también para personas ajena.

Claudia Pérez, cirujana plástica de esta entidad de salud explico que, se está insistiendo a la comunidad para que se abstenga de utilizar la pólvora, “evitemos las quemaduras con cualquier tipo de pólvora ya que estás producen amputaciones y alteraciones funcionales con secuelas que pueden durar para toda la vida”.

Recalcó que por más pequeño e inofensivo que parezca el juego pirotécnico estos pueden ocasionar afectaciones importantes en esencial en los niños ,” las chispitas mariposas pueden ocasionar quemaduras en los ojos , y también en las manos , además que las prendas de vestir se pueden encender, los común mente conocidos como totes cuando los guardan en los bolsillos se pueden prender con el calor y generar quemaduras graves en las zonas de la ingle, las caderas y otras partes del cuerpo, así mismo los volcanes, los Globos p ocasionar incendios y todo tipo de pólvora causa graves quemaduras ,no utilicemos pólvora en esta Navidad”.

Se espera que la cifra se mantenga en solo 12 que es el número de personas que han resultado quemadas por pólvora en el departamento en lo que va corrido del mes de diciembre, y que durante lo que falta de celebraciones de fin y comienzo de año, no se presentan más víctimas en especial niños.