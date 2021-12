Andrés García Zuccardi no aspirará al senado en el próximo periodo

El senador Andrés García Zuccardi anunció que ha tomado la decisión de no aspirar al Senado de la República e incentivar la consolidación de una fuerza política del Caribe más fuerte y solida que enfrente con mayor vigor los enormes desafíos y riesgos que vive el país de cara a las próximas elecciones.

En palabras del senador García Zuccardi, “es el momento de sumar y recoger sin vanidades ni individualismos con el fin de enfrentar con mayor contundencia la irrupción de discursos populistas que ponen en riesgo al Caribe y a Colombia”.

El funcionario enfatizó que es importante defender la viabilidad económica del Caribe y sus enormes posibilidades de inversión para la generación de empleo, e ingresos, y que no es el momento de discursos y posturas que desestimulen la inversión y generen inseguridad jurídica.

“Tras consultas al liderazgo del movimiento, anunciamos el apoyo a Alonso del Río a la Cámara y Jose David Name al Senado. Agradecemos la oportunidad de servirles durante 8 años así como a las personas maravillosas que siempre nos respaldaron.”

El senador explicó su decisión pero afirmó que este es un alto en su aspiración pero no a dejar de participar democráticamente y afirmó:

“Estoy haciendo un alto en el camino en mi aspiración electoral personal pero eso no implica que me desvincule de lo que me apasiona; es por eso que, ratificamos nuestro apoyo a Alonso del Rio, quien ha sido nuestra fórmula en la lucha a favor del bienestar de los cartageneros y bolivarenses y, después de pensarlo y consultarlo con mi equipo de trabajo, con los líderes que nos han acompañado durante décadas, los invito a que fortalezcamos la candidatura del Senador Jose David Name al Senado por el Partido de la Unión”

Al ser preguntado ¿por qué Jose David Name?, Garcia dijo:

“José David ha sido un Caribe luchador, aguerrido, que me acompañó en el Senado a dar las batallas para conseguir y asegurar proyectos en beneficio de los bolivarenses; Name es un copartidario leal y un Senador que ha dejado en alto a nuestra región en el congreso. Tenemos plena fe que con Jose David defenderemos los intereses de Bolivary Cartagena”.