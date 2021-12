“22 de diciembre Epm pagará deuda al BID”: gerente de la compañía

El gerente de EPM Jorge Carrillo habló sobre los plazos establecidos con el BID para el desembolso de pago tras el anuncio de que la empresa había llegado a un acuerdo con el banco para pagar el monto total de la deuda vigente por 450 millones de dólares

“Por la incertidumbre del BID se nos comunicó llegar a un acuerdo para el prepago voluntario, prepago que debe ocurrir el 22 de diciembre, nosotros no tomamos esa decisión no nos han pedido de parte del BID que la revisemos entonces estamos preparándonos para prepagar que como hemos dicho tenemos toda la capacidad para hacerlo, no era lo deseable pero EPM por el desempeño que ha tenido está en toda la capacidad de cumplir con lo que se comprometió”, afirmó Carillo

Es de recordar que mediante una carta el 30 de noviembre del presente año el BID le cobró a EPM oficialmente la deuda y le daba un plazo hasta el 17 de diciembre para saldarla, por lo que según lo expresado por el gerente se llegó a otro acuerdo

Este anunció se da a pesar del llamado del presidente Iván Duque que invitaba a que se hiciera una revisión de la eventual salida del BID e insistió en que la presencia de ese organismo es un sello de garantía contractual, ambiental y social, este mismo llamado lo hizo el sindicato de trabajadores de EPM Sinpro quien pidió que se restablezcan las relaciones con el banco Interamericano y se reconsidera el prepago de la deudas para evitar sobrecostos por la actual cotización de la divisa

Por ahora se desconoce de qué monto será este prepago