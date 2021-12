Contraloría investiga supuesto carne de burro en el Isabu

Desde la Contraloría de Bucaramanga se dio la orden inmediata a la oficina de vigilancia fiscal y ambiental para que inicie una investigación y se hagan las auditorias para detectar si hay relación entre los proveedores que suministraron carne de burro y caballo en el PAE de la capital de Santander, con la entrega de alimentos a empleados y pacientes del Instituto de Salud, Isabú.

Rolando Noriega, contralor de Bucaramanga, dijo que, se encontró material probatorio que pueda detectar la relación de que son los mismos proveedores, pero, será la investigación la que determine esta situación.

"Para definir si existe relación o no dentro de los proveedores de carne que estamos investigando también con el suministro de alimentos con el PAE de Bucaramanga, encontramos material probatorio que está relacionado en la investigación que puede existir algún tipo de relación con el suministro de alimentos ".

Puede leer:

Germán Gómez, gerente del Isabú, indicó que dentro de su año de mandato esto no se podría haber dado, ya que siempre le hacen muestras a los alimentos que serán suministrados a pacientes y administrativos.

"Los proveedores que tenemos no están relacionados con el PAE, nosotros hacemos estudios permanentes a los alimentos, y podemos estar tranquilos de la calidad de los cárnicos y demás alimentos, probablemente, no podría asegurarlo, esa información se refiere a operadores que hubo en el pasado, cuando yo no estaba en gerencia, en mi administración no se ha presentado eso, nosotros tenemos un departamento de nutrición elaboran las respectivas minutas".