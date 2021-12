Denuncian desplazamiento por enfrentamiento de bandas en Barranquilla

Varias familias denunciaron en Caracol Radio que han sido desplazadas forzadamente en el barrio 7 de Abril, suroccidente de la ciudad, a causa de las constantes disputas entre bandas criminales que se presentan en este sector de Barranquilla.

Las familias manifestaron que actualmente se encuentran viviendo en un hogar de paso cercano al barrio mientras las autoridades intervienen en la situación.

“En el lugar donde yo vivía se metieron y me dejaron sin nada. Nosotros vivimos en un lugar donde no hay seguridad y no hay nada”, manifestó Carmen Padilla, residente afectada.

Mientras tanto, Deivis Flores, abogado defensor de derechos humanos, señaló en conversación con este medio que esta situación se presenta desde el pasado seis de diciembre. Además, una persona habría resultado muerta en estos enfrentamientos.

“Estamos tratando de verificar mucha de la información que nos ha entregado la comunidad. Las denuncias que hemos recibido es que por enfrentamientos por las bandas criminales han tenido que desplazarse las familias hacia un hogar de paso”, precisó Flores.

Por otro lado, indicaron que los comerciantes estarían siendo extorsionados.

Autoridades están verificando si los grupos criminales como el clan del golfo o los 40 negritos estarían detrás de estos desplazamientos forzados.

"Hemos articulado todos los refuerzos y hemos dispuesto unos componentes importantes de todas las especialidades del distrito para realizar un acompañamiento a estas personas. En estos momentos toda la comunidad está regresando está regresando a su lugar de habitación", indicó Alex Suárez, comandante Operativo (e) Policía Metropolitana de Barranquilla.