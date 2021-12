El departamento de Sucre alcanzó el 70 % en vacunación contra covid-19

Según Sandra Toro gerente departamental de vacunación algunos municipios están por encima del 80% vacunación.

Sandra Toro Gómez, gerente departamental de vacunación contra el COVID-19, dijo que este fin de semana Sucre alcanzó el 70 por ciento de vacunación contra el SARS-CoV-2. Indicó que algunos municipios sobrepasan el 80% de vacunación.

Lo anterior, según Toro Gómez, gracias al trabajo comprometido y articulado de la Secretaría de Salud departamental, prestadores, EPS, IPS, ESE y equipos de vacunadores de los distintos municipios sucreños.



Los municipios que lideran la vacunación son los municipios de Chalán, con un 89 %; Ovejas, 81%; La Unión, 80 %; Sincelejo, 79 %; San Pedro y Morroa, 76 %; Buenavista y Betulia, 74%; Colosó, 73 %; Toluviejo, 72 %, y Sincé, con el 71 %.

Un informe de la secretaria de Salud de Sucre indica que se trabaja para que Guaranda aumente su porcentaje, el cual está en 45 %.



En relación con la aplicación de segundas dosis, los municipios de Chalán, Ovejas, Buenavista, La Unión y Sincé están en más del 50 %, que es la meta para este mes de diciembre.



“Es importante este 70 % que hemos logrado y el trabajo que se ha realizado con los municipios. Sin embargo, invitamos a la ciudadanía a que acuda a las segundas dosis para que complete sus esquemas, porque los resultados de personas que se han enfermado y han salido adelante han sido positivos, dado que tienen sus dos dosis y su refuerzo”, anotó Toro Gómez.



Resaltó el trabajo de los padres de familia sucreños, puesto que la población de menores es la que más se ha vacunado en todo el departamento.

No obstante, exhortó a los adultos que aún no se han vacunado, o que no han recibido su segunda dosis, para que lo hagan cuanto antes, porque la vacuna es confiable y salva vidas.



En Sucre se han aplicado 1. 022 836 dosis, de las cuales 556 032 corresponden a primeras; 331 533, a segundas; 114 916, a dosis únicas, y 20 355, a refuerzo.