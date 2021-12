Habitantes en Cúcuta en alerta por atentados con explosivos

El último atentado que se presentó en la ciudad de Cúcuta contra la estación de policía ubicado en el barrio Viejo Escobal, encendido las alarmas nuevamente de las comunidades quienes están reclamando mayores operativos.



Este sector muy cerca a la zona de frontera con Venezuela, ha estado siempre afectado por las diferentes bandas criminales y grupos armados que se disputan los diferentes negocios ilícitos que se manejan en esta región.



Uno de los habitantes líderes de este sector, le dijo a Caracol Radio que es importante que la policía haga un mayor patrullaje porque se están volviendo reiterados estos atentados con elementos explosivos que le roban la paz a las comunidades.



“Nosotros no pudimos pegar el ojo en toda la noche debido al temor que nos genera estos explosivos, sabemos que los atentados no van contra las comunidades pero de igual forma nos afectan y por eso estamos pidiendo a la policía que incremente la presencia en ese sector de Cúcuta, también tenemos que decirle a los violentos que nosotros no tenemos nada que ver en el conflicto y que por favor no saquen de estos atentados que de igual forma afectaron a dos menores de edad que estaban en el parque”, dijo el lider comunal.

Por ahora las autoridades mantienen una vigilancia, y se está tratando de establecer qué organización sería la responsable de este ataque.