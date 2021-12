Promotores de revocatoria no aceptarían fecha tentativa en diciembre

La consulta que estaba programada para este domingo, 12 de diciembre, sigue a la deriva, pues no se ha definido aún la fecha de la revocatoria, y los promotores del proceso aseguran que no aceptarán una fecha que vaya en contravía del mismo, impidiendo que los ciudadanos salvan masivamente a votar.

La Registraduría Nacional le insistió al gobernador que en estos momentos no cuenta con los recursos, para desarrollar la votación de la revocatoria, pero que una vez asignados estos dineros por parte del Ministerio de Hacienda.

Saturnino Velandia, abogado del proceso de revocatoria aseguró a Caracol Radio "la Registraduría ha hecho caso omiso al decreto del señor gobernador y a la ley 1757 Artículo 43, no cumplió la ley; entonces ahora estamos en el aire porque ellos tienen una cantidad de excusas, para decir que no hay presupuesto, cosa que falso, que no hay personal y que la logística se demora mucho tiempo".

"Ya tenemos información que en menos de 8 días se puede preparar todo la selección me quieren llevar a una fecha, como es el 26 de diciembre o el 3 de enero, dónde va a ser muy difícil que el ciudadano que está ocupado en sus fiestas decembrinas vaya a salir a votar". Señaló

La revocatoria del mandato deberá realizarse dentro de un término no superior a dos meses, contados a partir de la certificación expedida por la Registraduría.