Faltan más de 252.000 personas por iniciar su esquema de vacunación

En el departamento de Caldas hay 252 mil 462 personas que no han iniciado su esquema de vacunación contra la COVID-19, según informó la Dirección Territorial de Salud.

Desde el ente territorial advierten los riesgos que se corren al no estar inoculado:

“Una persona que no reciba la vacuna, no va a lograr que el sistema de defensa de su cuerpo reconozca el virus y pueda combatirlo para evitar enfermedades graves. Además, el virus en un no vacunado, puede mutar y afectar a otras personas que ya están vacunadas”, aseguró Cristhian Arturo Salas Mendoza, epidemiólogo de la DTSC.

Aunque el departamento ya tiene un importante avance en el Plan Nacional de Vacunación, las autoridades insisten en que para poder controlar la pandemia y evitar nuevos picos de contagio, la población debe aplicarse las dosis para alcanzar la inmunidad de rebaño y poder regresar a la normalidad de la vida ciudadana, como volver a tener aforos del 100 por ciento en los eventos públicos.

