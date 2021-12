Hija de fiscal asesinada pide testimonio de alias Pitirry en la JEP

Hija de fiscal asesinada pide testimonio de ex para alias Pitirry en la JEP

Jairo Castillo Pitirry exiliado en Canadá ha colaborado con la justicia a cambio de beneficios jurídicos.

Ketty Yolanda Martínez Paternina, hija la asesinada fiscal Yolanda Paternina Negrete, que investigaba, entre otros casos, la masacre de Chenque, hace 20 años, pide que la JEP que escuche a Jairo Castillo Peralta, alias Pitirry en el caso de su mamá.

Martinez Paternina asegura que Peralta está dispuesto a declarar ante la justicia para esclarecer el asesinato de la fiscal especializada, ocurrido el 29 de agosto de 2001.

Castillo, asilado en Canadá por seguridad, ha manifestado su disposición de colaborar en este caso, según aseguró a Caracol Radio la funcionaria víctima.

Martínez señala al exfiscal Luis camilo Osorio de engavetar la investigación por el caso de su madre, incluidas pruebas aportadas por alias Pitirry.

“Yo he hablado con Jairo y Jairo me dice: Ketty, a lo que me llamen yo aporto las pruebas y hacemos todo lo que se amerite, pero, mientras no me llamen, ¿qué hago yo, si yo soy el testigo? Asegura Martinez Paternina en entrevista con Caracol Radio.

Según Paternina, Peralta tiene grabaciones que comprometen al exgobernador de sucre Salvador Arana con el crimen de su madre.

Martinez Paternina asegura que abogado pedirá formalmente a la JEP que escuche y reciba las pruebas de alias Pitirry.

Además de Peralta, dice Martínez, Salvatore Mancuso y el recién asesinado Ángel Berrocal Doria, “Gocha”, le contaron que el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus está implicado en el asesinato de su madre.