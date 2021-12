"Invito a Rodolfo Hernández a unirse al Pacto Histórico": Petro

Gustavo Petro visitó Santander y en su última parada estuvo en Bucaramanga desde donde le envió un mensaje al también precandidato presidencial Rodolfo Hernández a que se una al Pacto Histórico.

"Yo no tengo nada contra el señor Rodolfo Hernández. Lo invito a que discuta propuestas y lo invito a que me acompañe a llevar a los colombianos a la transformación. Para ser socializados no para vengarnos".

Durante su discurso en el parque Santander se refirió, además, a la familia Aguilar.

"No volver a repetir el voto por el 'clan corrupto', no volver a utilizar el voto por quien sueña con descuartizar al joven y con quienes quieren mantener el país en guerra", indicó frente a más de 300 personas que se aglomeraron en el parque.

Durante la hora y media que estuvo subido en la tarima el precandidato de la Colombia Humana habló sobre una reforma policial y del Ejército y una reforma agraria que “salve al campo”.