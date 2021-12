“Soy el más abuelito de mi clase pero no me da pena”: Emanuel, estudiante de la UNAD

Emanuel es un hombre de 65 años que, todos los días se despierta en su vivienda ubicada en el occidente de Bogotá y después de alistarse y comer su desayuno, emprende una de las labores más gratificantes de su vida, la de ser estudiante.

Junto a sus compañeros, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Emanuel realiza las labores propias de la educación virtual, contesta cuestionarios, organiza talleres y sesiones de estudio y con la rigurosidad que da la experiencia realiza sus obligaciones académicas, eso sí, de forma virtual.

“Yo creo que soy el más abuelito de la universidad, pero no me da penas eso, yo me siento apoyado por todos y aconsejo a las personas que, si ya decidieron entrar a estudiar, que lo hagan que el mecanismo de los computadores no tiene por qué quedarle grande a uno”. Dice Emanuel, estudiante de la UNAD.

Cada vez son más las personas que acuden a los servicios académicos virtuales y que han visto en esta posibilidad, la forma de superarse, avanzar en sus estudios y lograra una vida profesional, una de esas instituciones es la UNAD.

“La UNAD ha sido una universidad que asumió los desafíos y por supuesto cuando llegó el COVID 19, estábamos preparados para este tipo de contingencias porque hemos venido construyendo, desarrollando y evolucionando un nuevo modelo de educación. Explicó, Jaime Alberto Leal, Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

La vida en medio de la pandemia continúa. Gracias a las vacunas, cada vez son más las personas que retoman su cotidianidad con relativa normalidad, sin embargo, la educación virtual llegó para quedarse y Emanuel es una muestra de lo que se puede hacer para lograr las metas, muchas veces sin importar la edad.