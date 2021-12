Cosecha cafetera está lejos de ser como la del 2020: secretario

El secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, señaló que las cosecha cafetera en el departamento ha tenido unos reveses económicos, a pesar de que los precios de la carga registraron niveles históricos.

Según el funcionario, la cosecha está padeciendo los efectos de las lluvias que impidieron que llegaran los recolectores necesarios y porque también afectaron los cultivos.

"El volumen de producción está lejos de parecerse a la del anterior, por eso seguimos trabajando con los caficultores e invitándolos a que mantengan todas las medidas de bioseguridad. Ya demostramos el año pasado que el Plan Cosecha fue exitoso en materia de bioseguridad y productividad", afirmó el secretario de despacho.

El Comité de Cafeteros de Antioquia en ocasiones anteriores ha mencionado que si bien los precios de la carga son muy buenos, los productores no están en la capacidad de satisfacer a la alta demanda, por tanto no se puede hablar de bonanza porque no se juntan precio y producción.