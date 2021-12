En Cartagena se exigirá carné de vacunación a mayores de 12 años

El Decreto 1293 rige a partir de las 00:00 del día 1 de diciembre de 2021 y su vigencia será hasta las 0:00 am del día 15 de diciembre de 2021.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E4T97Qyc9XOGU6alVcyap8

El nuevo decreto ordena la presentación de carné de vacunación contra el COVID-19 o el certificado digital de vacunación a mayores de 12 años.

Se mantiene la autorización de eventos de carácter público o privado, con aforo de hasta el 100%, el toque de queda de 2 a.m. a 5 a.m. de cada día, el ingreso a las playas autorizadas de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y el tránsito de chivas de 9:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche

Conforme a lo ordenado por el Gobierno Nacional, con la entrada en vigencia del Decreto 1293, en Cartagena se exigirá la presentación de carné de vacunación contra el COVID-19 o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación a los asistentes y participantes de eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio.

Igualmente, se exigirá el documento en escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.

La medida entrará a regir a partir del 30 de noviembre de 2021 para mayores de 12 años. Se exceptúa de esta medida a la población entre 0 y 12 años.

Es de resaltar que, a partir del día 14 de diciembre será obligatorio el esquema completo de vacunación para el ingreso a los lugares mencionados anteriormente.