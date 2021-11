Reconocimiento a la dignidad de las mujeres negras víctimas del conflicto

El 2 de diciembre, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. se llevará a cabo el Encuentro de ‘Reconocimiento al cimarronaje histórico de las mujeres negras: esclareciendo las violencias racistas y patriarcales en el conflicto armado’, con transmisión en vivo por Facebook y Youtube de la Comisión de la Verdad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E4T97Qyc9XOGU6alVcyap8

Durante el evento, se expondrán los hechos violentos que han vivido las mujeres del pueblo negro en el marco del conflicto armado, de igual manera sus estrategias de resistencia.

Para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad visibilizar las afectaciones que han vivido las mujeres negras en el marco del conflicto armado es fundamental para comprender la forma en que se vive el conflicto armado de manera diferenciada en los cuerpos de las mujeres negras. Esclarecer la verdad del pueblo negro, verdad que integre la variable de género y permita desprivatizar los lamentos, los temores y la furia, para juntos llorar, consolarnos y perdonarnos en búsqueda de la NO repetición.

La población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera corresponde a 4.311.757 habitantes (10,6%) del total de la población del país según el censo de 2005, sin embargo, las Naciones Unidas presentan que corresponde al 26,0% del país. Hoy por hoy, de acuerdo con el último censo (2018), esta cifra bajó a 2.982.224, dejando ver una disminución del 30,8% con relación al censo anterior. Este fenómeno del subregistro proyecta un problema cuantitativo y cualitativo para reconocer plenamente los derechos étnicos negros del país. Siendo así, los pueblos negros lo han denominado racismo estructural y exclusión. De lo anterior, se deduce que el etnocidio dentro de las estadísticas de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera afecta a las mujeres, y es dignatario plantear en cifras cuántas mujeres negras hay en Colombia, seguido de esclarecer la verdad, reconocer las batallas y luchas hegemónicas de poder, para que no sean borradas, no sean escondidas, no sean no mencionadas, en pocas palabras, para la no repetición.

Según el Registro Único de Víctimas, al 31 de octubre de 2021, 704.593 mujeres pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero han sido víctimas del conflicto armado, destacando hechos como desplazamiento forzado (6.461), amenaza (41.479), homicidio (30.045), confinamiento (9.751), pérdida de bienes muebles o inmuebles (9.315), acto terrorista, atentados, combates, enfrentamientos y/o hostigamientos (8.051), desaparición forzada (6.461), delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado (6.324), entre otros.

Se hace necesaria la realización del evento de Reconocimiento a la Mujer Negra para dignificar el cimarronaje de aquellas que han permitido la vida en contextos de muerte, conflicto armado y racismo estructural; además de reconocer las resistencias y los aportes hacia la construcción de paz y nación de las mujeres negras.

El Encuentro contará con la exposición de casos bajo cuatro temas: violencia sexual; desplazamiento forzado; racismo patriarcado y guerra; resistencias, formas de cimarronaje y estrategias espirituales para sanar. Esto, en medio de un ritual de iniciación como agradecimiento y perdón, y un diálogo a modo de recomendaciones para la no repetición liderado por instituciones y entidades nacionales e internacionales. De esta manera, la Comisión puede aportar dignificación, comprensión, visibilización, estrategias, apropiación, sensibilización, re-significación para con la vida de las mujeres negras en el contexto de guerra.