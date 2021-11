Víctimas del conflicto en el Huila han acudido a la Comisión de la Verdad /

Al menos 400 personas víctimas del conflicto armado que residen en el Huila han acudido a la Comisión de la Verdad a relatar para el esclarecimiento de los hechos que sufrieron durante los años del conflicto armado en sus territorios de origen.

Según Andrés Restrepo, coordinador de la Comisión de la Verdad en el Huila, las personas que han narrado sus historias por cuenta de la violencia armada, en su mayoría están registradas como víctimas, mientras que otras no los han aceptado por algunas circunstancias.

“Es importante tener en cuenta que muchas personas que vivieron la violencia en el sur del país, han ido a la Comisión de la Verdad a entregar testimonio de los hechos que sufrieron durante el conflicto armado. Algunas víctimas no están registradas por que no les han recepcionado la denuncia, se las niegan y otras no denuncian por temor a que sus vidas corran peligro” dijo.

Actualmente, el Huila ha recepcionado más de 200.000 víctimas del conflicto armado del sur del país, pero los municipios con el más alto porcentajes de esta población son: Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Gigante y Campoalegre.