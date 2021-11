En Cartagena EPA inició talleres sobre "Barrio Sostenible"

El Establecimiento Público Ambiental - EPA Cartagena, sigue adelante con su proyecto “Barrio Sostenible”, con el cual se pretende lograr el ordenamiento ambiental y adaptación al cambio para la sostenibilidad ambiental, inicialmente, de tres barrios en Cartagena; La María, Boston y sector la Conquista en El Pozón.

Luego de su presentación a líderes de comunidades beneficiadas y entes distritales públicos y privados, el EPA continuará con la realización de talleres en las comunidades beneficiarias con el objeto de promover su participación a través diálogos temáticos, con el fin de generar escenarios de socialización y sensibilización permanente en torno al proyecto Mi Barrio Sostenible.

Es así que para para este 29 de noviembre se realizará el primer taller en el barrio Boston de 10 a 11 a.m. en la sede comunal; el 30 de noviembre, el turno es para la comunidad de La María de 9:00 – 11:30 a.m. y el 2 de diciembre en El Pozón de 9 a 11:30 a.m.

Estos talleres también serán una oportunidad para realizar un diagnóstico participativo de las características socioeconómicas y ambientales principales, de los sectores barriales a intervenir.

El director del EPA Cartagena, Javier Mouthon Bello, señaló que en estas actividades se espera fortalecer la coordinación entre el equipo técnico de trabajo y los actores sociales del sector barrial a intervenir; y a su vez consolidar una estructura de actores claves que impulse la construcción e implementación de los programas de intervención.

Así mismo se aspira conocer de parte de los diversos actores asistentes, las características socioeconómicas y ambientales principales de los sectores a intervenir o su percepción al respecto; su percepción sobre los aspectos de atención prioritaria y lo que consideren necesario para su planeación e implementación.