"El Acuerdo de Paz no es débil y eso lo demuestra el apoyo de la ONU"

El Presidente del Partido político Comunes y exjefe de las extintas FARC, Timoleón Jiménez “Timochenco” representante de los firmantes de paz en la conmemoración de los cinco años del acuerdo y en la vista que se hizo en el antiguo ETCR de Llano Grande en Dabeiba, el exguerrillero destacó la vista del secretario General de la ONU António Guterrez, como un espaldarazo a la implementación del proceso de paz y una muestra de que está iniciativa no está débil y que por el contrario deja ver que anda por buenos caminos.

También aseguró que la celebración de los cinco años del acuerdo con la presencia del señor Guterrez, es una buena oportunidad para el relanzamiento de la implementación.

“Su presencia aquí representa que hemos avanzado y de que ese no es un proceso fallido, su presencia aquí niega aquellas afirmaciones de aquellos que no creen en este proceso. De seguro que si este fuera un proceso débil, que si este fuera un proceso que no estuviera dando resultados, no tendríamos la presencia del secretario general de las Nacionales unidas aquí”, aseveró.

El exguerrillero también aprovechó la oportunidad para pedir que cesen las estigmatizaciones contra los excombatientes, porque eso no permite una verdadera reconciliación con las víctimas y el pueblo colombiano en general.