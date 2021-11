Iniciarán pagos del programa Devolución del IVA en Cartagena

Un total de 35 mil cartageneros podrán recibir, desde este 25 de noviembre y hasta el 14 de diciembre, su incentivo correspondiente al programa Devolución del IVA. Es el sexto y último pago del año. Los cobros estarán disponibles en los puntos de acuerdo con un cronograma que será publicado próximamente por el aliado financiero Supergiros. El directorio de los puntos de pago está disponible en el siguiente enlace: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/.

En el pago anterior, es decir el quinto ciclo de Devolución del IVA, en Cartagena cobraron 35.585 beneficiarios, quienes recibieron un total de $2.941.276.000. Esta cifra es significativa teniendo en cuenta el acumulado del año, en el que un promedio de 37.292 hogares cartageneros recibió por este subsidio $13.482.552.000, en los cinco ciclos ejecutados.

Es importante tener en cuenta que existen varios estados en los hogares registrados, pero que únicamente los que tienen la categoría de beneficiario reciben incentivo monetario. Entre los estados en los que se puede encontrar un hogar por Devolución del IVA se encuentran: registrado, beneficiario, no elegible y no vigente.

El registrado es un hogar focalizado como potencial beneficiario e incluido en el sistema de información con código asignado, pero no está seleccionado para pagos.

Beneficiario son hogares que se les aplicar pago de los recursos.

No elegibles son los hogares focalizados que son identificados con causales que los excluye del pago, por lo tanto, no entran al proceso de liquidación, no reciben pagos.

No vigente, los que han solicitado su retiro de manera voluntaria, registran titulares fallecidos, no cuentan con titulares que cumplan con los criterios para ser beneficiarios y/o pertenecen a Ingreso Solidario.

Los potenciales beneficiarios del programa deben consultar el estado de su hogar en el buscador de la página, ingresando el número de identificación del titular del hogar, de acuerdo con la información registrada en el Sisbén. Y las personas interesadas en verificar su estado en Devolución del IVA por favor ingresar a: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

Para más información puede comunicarse a los WhatsApp: 3135517069; 3207588550; 3116648106; 3174022226 o escribir a uno de los correos del programa Familias en Acción Cartagena:

faudevictima@cartagena.gov.co

faciudadela2000@cartagena.gov.co

fapozon@cartagena.gov.co

fablasdelezo@cartagena.gov.co

fachiquinquira@cartagena.gov.co

Prosperidad Social informó el procedimiento para las personas que les aparece cobrado sus giros en otras ciudades

La persona que identifique que le cobraron su dinero en Supergiros por suplantación de identidad, debe poner una PQR directamente a Supergiros indicando que le aparece cobrado un giro y alegando que no lo ha hecho, allí mismo en esa solicitud solicita el comprobante de pago. El enlace para realizar la PQR es el siguiente:

https://www.supergiros.com.co/publicaciones/129532/colocar-una-pqrs/

Debe contener mínimo la siguiente información:

Nombres

Apellidos

Documento de identidad

Dirección del Remitente

Fecha de envío del GIRO

Nombres y apellidos del Destinatario

Los hechos que fundamentan la PQR

Periodo del historial (desde y hasta que fecha) en caso de que aplique

En caso de que sea interpuesta por escrito se debe anexar fotocopia simple y legible de cédula de ciudadanía por ambos lados

Medio a través del cual desea recibir la respuesta

Supergiros le responderá enviándole el comprobante de pago, una vez la persona reciba el comprobante, debe interponer una denuncia en la fiscalía por suplantación anexando ese documento.

Cuando tenga en su poder el comprobante de pago y la denuncia en la fiscalía, nuevamente interpone una PQR a Supergiros solicitando que le repongan su dinero.