Colapsó el techo de la empresa de servicios públicos de Ciudad Bolívar

En la tarde de este lunes se reportó una emergencia en la sede donde funciona la empresa de servicios públicos de Ciudad Bolívar en el suroeste de Antioquia. El reporte oficial indica que colapsó una gran parte de la vivienda construida con material de tapia y muy longeva.

La alcaldía confirmó que no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales, aparte del techo, algunos equipos que estaban en la sede administrativa de la empresa Ingeniería Total.

“Informaron que colisionó parte del techo de la empresa Ingeniería Total, pero no hubo personas heridas, fue una zona no más, no fue todo el techo. Hasta el momento no nos habían dicho que tenía grietas o que estuviera a punto de colapsar”, dijo el comandante de bomberos de Ciudad Bolívar, Enrique Rivera Varela.

Las autoridades están removiendo los escombros que cayeron sobre las oficinas, así mismo se están evaluando los daños económicos.