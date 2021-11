Taxista estuvo a punto ser asesinado en medio de un atraco

Dice que todo empezó en la comuna 7 - Robledo. Allí varios jóvenes le pusieron la mano al taxi que conducía, se montaron y le dijeron que los llevara a otro barrio “Yo seguí con mi recorrido, cuando ya ellos se manifiestan que me iban era atracar y ya lo que hubo fue un forcejeo porque uno no sabe cómo va a reaccionar, les logré quitar una de las navajas , de hecho me corté la mano y otro tenía otra y me pegaron dos puñaladas”.

La víctima narró que los 6 presuntos delincuentes huyeron y él, en medio de la situación, escapó y aceleró hasta que llegue a una especie de plan y me auxiliaron”.

El hombre de 32 años contó que una de las heridas fue en el rostro muy cerca al cuello y denunció que sus victimarios son menores “eran 6, yo no entiendo como los niños de hoy. Yo no sé qué es lo que están haciendo”.

El conductor pidió a las autoridades más vigilancia en estas zonas, que según él, se han convertido en la oportunidad de la delincuencia de día y de noche.