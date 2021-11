“Como conquistar público femenino en un gobierno masculino” : Sandra Borda

En el marco del Festival de las Ideas se habla del trabajo que deben realizar las instituciones en busca de mejorar la calidad de imagen social que tienen, pero los problemas y el malestar en la ciudadanía se intensifican cuando ya se hace imposible restablecer ese vinculo de confianza, debido a que las instituciones han fallado en esa respuesta social asertiva.

“En la sociedad se han dado espacios como en la protesta social, en los que la imagen de las instituciones esta devaluada, como la de la policía, si se comienza a revisar la confianza que tiene la gente sobre estas instituciones se puede evidenciar que no existe confianza y que no se considera que sea una institución que defienda los derechos humanos, desde sus actuaciones, ahora por otro lado, las instituciones como la Procuraduría, Defensoría, entre otras; también han devaluado la imagen porque deberían ser garantes de esos derechos y eso no pasa según lo que piensa la ciudadanía en general”, mencionó Sandra Borda, politóloga.

Queda un punto de partida interesante y es la re conformación de los partidos políticos, en este escenario se plantean de primera mano las divisiones y la disparidad de género.