En El Pozón protestaron por mal estado del colegio Camilo Torres

Con pancartas y arengas, los padres de familia de la Institución Educativa Camilo Torres ubicada en el sector Central del barrio El Pozón de Cartagena, se concentraron en las afueras de la sede de primaria para adelantar un plantón por las malas condiciones de infraestructura del plantel.

Carolina Martínez, madre de familia, aseguró ante los micrófonos de Caracol Radio que los estudiantes no demoraron ni dos semanas en la presencialidad por las pésimas condiciones del colegio. Ante esta situación los niños tuvieron que regresar nuevamente a la modalidad de alternancia, es decir asisten pocos días de manera presencial.

"Exigimos que se inviertan los recursos que giró el Distrito. No hay dinero para pagar el internet y tampoco para adecuar las instalaciones en mal estado. Las aulas se encuentran destruidas y los baños están vueltos una porquería, entrar da asco. No hay condiciones para que nuestros hijos regresen a la presencialidad", sostuvo Martínez.

Los padres de familia le exigieron explicaciones al rector de la institución, pues aseguran, que la Secretaría de Educación giró recursos por más de 500 millones de pesos.

"Estoy bastante inconforme con todo lo que está pasando en el colegio porque se encuentra destrozado. Mandaron unos dineros y esos recursos la verdad es que no se han visto para nada. Los baños y los salones se encuentran llenos de excrementos de paloma, lo peor de todo es que no hemos podido hablar con el rector porque él no le da la cara a los padres de familia, a ese señor lo echaron de Bayunca y aquí no se reporta para nada", puntualizó Osiris Pertúz Beltrán.

De acuerdo con los padres de familia, la sede de bachillerato también presenta problemas similares en cuanto a infraestructura y por eso exigieron la presencia de la secretaria de Educación, Olga Acosta.