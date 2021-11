Sanción de $969.000 por no exigir carné de vacunación COVID-19

Está listo el decreto de la Alcaldía de Bucaramanga con el que a partir del martes 16 de noviembre se va a exigir en bares, restaurantes, cines y en eventos masivos el carné de vacunación.

La secretaria del Interior, Melissa Franco explicó que desde el próximo fin de semana estarán haciendo operativos de verificación de la medida; los dueños y organizadores de los eventos tendrán una sanción de $969.000 por las personas que no cuenten con su "pasaporte biológico".

"Estaremos muy atentos a hacer cumplir este decreto y hay que aclarar que el comparendo es para el establecimiento. Además, podría acarrear una suspensión del servicio de 2 a 10 días", agregó.

Bucaramanga amplió su aforo al 100% y se acogió a la resolución del Ministerio de Salud.

Por su parte, el secretario de Salud, Juan José Rey se refirió al tema señalando que "quien no quiera vacunarse, no se le va a obligar, pero no podrá entrar a eventos masivos, ni a conciertos".

Desde el 16 de noviembre se va a exigir el carné de vacunación a los mayores de 18 años y desde el 1 de diciembre de los menores de 17 años. Esto en eventos como grados o primeras comuniones. Ya sea presentándolo de manera física o virtual.