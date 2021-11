Autoridades tendrán dispositivo en Cúcuta por visita de Gustavo Petro

Avanza la campaña presidencial en Colombia y muchos de los candidatos ya se encuentran realizando la agenda en diferentes regiones, buscando entregar nuevamente sus propuestas a la ciudadanía y con esto poder llegar al primer cargo en el palacio de Nariño.



En esta ocasión el candidato presidencial por el movimiento Colombia Humana Gustavo Petro llegará a la ciudad de Cúcuta para medir el pulso de su apoyo en la zona de frontera, estableciéndose por parte de las autoridades un dispositivo especial para garantizar garantizar la integridad del candidato y que no se presenten desórdenes en la ciudad.



Alejandro Martínez secretario de seguridad ciudadana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se tiene un antecedente en la anterior visita y por esto se buscará mantener el orden en toda esta región.



“ Ya estamos haciendo las acciones pertinentes y la planeación de los diferentes temas de seguridad para evitar que se presenten situaciones de orden público en la capital, no solamente con la presencia de uno de los candidatos de los diferentes que hay teniendo en cuenta que ya el próximo año se presentarán las jornadas electorales. Estaremos actuando de acuerdo a la ley y las autoridades de seguridad están para hacer cumplir la ley con las normativas, siempre esperamos el buen comportamiento de la ciudadanía y esperamos que esta no sea la excepción”, dijo el funcionario.

En las próximas horas se establecerá un puesto de mando unificado conjuntamente con las autoridades y los diferentes organismos de socorro, para atender cualquier situación que se pudiese presentar durante la presencia de Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta.