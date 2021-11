Piden activar programas para erradicar el maltrato animal en Colombia

En Colombia más de 3.5 millones de hogares conviven con animales de compañía, son parte de las nuevas familias multiespecie. A nivel nacional, en 2020 la pobreza monetaria fue 6,8 puntos porcentuales mayor a la registrada en 2019, cuando fue 35,7%.

Estos datos sugieren la necesidad de brindar atención de calidad a los animales que son miembros de familias y a aquellos que se encuentran en situación de calle.

Estimativos técnicos realizados por la fundación junto con los defensores de animales en las regiones del país, con las llamadas y mensajes que se reciben a diario, se habla que al año cerca de 80 millones de animales mueren victimas del atropellamiento, maltrato, desnutrición y la falta de cultura ciudadana. Según la Red de Carreteras de Colombia, mas de 207 mil kmt en vías han sido construidas a lo largo de los últimos 5 años sin contar con un plan integral para prevenir, minimizar y atender a los animales.

33.000 caninos y felinos podrían nacer en 5 años de solo un canino y felino que no se esterilice, señala el Departamento Nacional de Planeación. Una cifra alarmante que debe hacer un llamado de urgencia para activar programas de esterilización, educación, adopción, cuidado responsable y de no abandono, para encontrar un equilibrio en el que no se desborde el sentir y la compasión que convierta a las familias en acumuladoras de animales, que nos sobrepase como sociedad, más aún ahora que la Organización Mundial de la Salud ha incorporado estas acciones como prevención de la transmisión de la enfermedad zoonótica de la rabia.

Desde la Fundación de protección animal Yerly Mozo, realizaron un llamado a la sociedad para brindar atención a este fenómeno social en el que las encuestas señalan que el 49% de los jóvenes tienen animales de compañía en comparación con el 36% de los jóvenes que tienen hijos a lo que se le suma que el 59% de los Colombianos no quieren tener hijos, por esto urge la actualización de los lineamientos jurídicos, económicos, sociales y de función pública donde se promueva el respeto a la vida de los animales, los derechos y deberes en estas relaciones interespecie.

Durante siete años se promovió por parte de la Ingeniera Yerly Mozo para lograr con el apoyo de los defensores de animales del país y amigos congresistas finalmente la Ley 1774 de 2016, la cual declara a los animales: “Seres Sintientes y no cosas”, crea el delito del maltrato animal, brinda el trato de Seres Sintientes en el código Civil, permite la aprehensión preventiva por parte de las autoridades y aumenta las multas de maltrato animal hasta por 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Colombia requiere un cambio cultural, social para lograr una sociedad en paz para ello es fundamental tener una nueva relación con la naturaleza y con los animales enmarcada en el respeto, su protección y sobre todo que los entendamos como Seres Sintientes y no como objetos; no se puede permitir más violencia con los animales, ni mas deforestación donde criminales han convertido la extracción de animales silvestres, introducción de animales exóticos en tráfico de fauna como una economía similar a la del narcotráfico y la muerte masiva de en las principales vías del país.