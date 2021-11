"Era una escorrentía la quebrada que mencionó la Procuraduría: Emab

En una visita técnica que hizo la Procuraduría general de la nación al Carrasco se aseguró que hay cero avance en la búsqueda de otro basurero.

A estas afirmaciones del ente de control, José Pablo Ortiz, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, aseguró que se está haciendo un proceso de convenio entre la empresay la Esant para que cambien el uso de suelo en el pot de Lebrija, el terreno en donde podría construirse un relleno sanitario.

Por otro lado, sobre la estabilidad, la liberación de gases y lixiviados, explicó que el Carrasco no es estable, pero, a mediano plazo, y por eso se necesitan obras de contención para que no haya emergencias.

Aclaró que, actualmente no habría riesgo de desplome, deslizamiento o movimiento de tierras, incluso, aseguró que si se cierra definitivamente desde ya el basurero, ese riesgo sí podría aparecer, y los movimientos en masa se pueden originar.

"Riesgo de depositar basuras no hay, nosotros hemos hecho las obras requeridas para la contención de lo que estamos actualmente depositando, que hay gases y lixiviados, claro que hay, es normal en un relleno, pero, es una situación controlada y normal a nuestra manera de ver. La Procuraduría habla de una quebrada, es una corriente que existía en 1964 que obedecía a correntías y que se denominada quebrada, y por exigencias de la autoridad ambiental se construyó con vox culvert para canalizarla, pero, no era una corriente continua".

La empresa de Aseo de Bucaramanga insiste en que los residuos pueden depositarse hasta los próximos tres años y para darle proceso al cierre definitivo se debe crear una nueva celda.