“Por ahora vacunar de 3 a 11 años no es apropiado ni necesario”: Expertos

Un grupo de reconocidos epidemiólogos, pediatras e infectólogos de Santander hicieron pública su posición frente a la vacunación contra el COVID- 19 a niños de 3 a 11 años.

Señalaron que actualmente no hay suficientes estudios y pruebas que certifiquen que cierta vacuna prevenga las complicaciones y muertes en niños por este virus.

Campo que según la epidemióloga Laura Rodríguez aún es desconocido y en el caso de Santander no existe una situación de emergencia que justifique vacunar a los niños de esta población con un biológico que tiene beneficios y riesgos desconocidos.

Lea aquí:

Indicó que "queremos explicar a los padres para que ellos entiendan que el riesgo de contagiarse de COVID en este grupo es mucho menor. Es más alto el índice de quienes llegan a contraer el virus no en el colegio sino en la casa".

En el país y el mundo, argumentan que por la brevedad del tiempo con el que se abrió la inmunización a este grupo existe poca información sobre la seguridad de las vacunas.

Sin embargo, "nosotros consideramos que realmente no hay urgencia para vacunarlos hasta que no haya mejor información, de calidad. No es apropiado ni necesario hacerlo. No estamos diciendo que los niños desde los 12 a 17 años no se puedan vacunar. Para ellos ya hay estudios sólidos que demuestran la efectividad", puntualizó.

En la carta abierta, el grupo de epidemiólogos señala que con el plan centinela, que es la prueba de COVID-19 en saliva en los colegios, menos del 1% de las muestras salió positiva.

Para la población entre los 3 a 11 años solo 2 de cada mil menores de esta edad salió positivo.

Por esta situación justificaron que hasta que no haya suficientes estudios y no se conozcan los riesgos, no debería ser prioridad la vacunación a este grupo.