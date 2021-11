Contratistas dijeron que se van si no aceptamos sus exigencias”: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero dijo que en medio de esas conversaciones para buscar soluciones a una posible salida de los contratistas de Hidroituango, el consorcio habría amenazado con retirarse del proyecto el próximo 31 de diciembre de 2021, cuando se termina su contrato, si no se aceptan sus términos y condiciones.

“Les dijimos a ellos, señores contratistas hagan sesión tranquila para que el proyecto no se afecte, que hicieron, todo lo contrario, dijeron que no, luego les dijimos hagamos una prórroga para la unidad una y dos y dijeron no, sino es todo el año no y si no les dejamos tirado el proyecto el primero de enero y pones en crisis a Hidroituango”, manifestó Daniel Quintero.

El mandatario reiteró que a su juicio lo mejor para el proyecto es que los contratistas ya no estén en Hidroituango si hay fallo de segunda instancia condenatorio por parte la Contraloría.

En Caracol Radio consultamos a los abogados del consorcio CCCI, quienes manifestaron que las afirmaciones del alcalde no son ciertas, agregan que no han sostenido nuevas reuniones con EPM y que su posición se mantiene en que quieren continuar con el desarrollo de Hidroituango, sin perjudicar el proyecto tal y como lo informó la semana pasada Jorge Carrillo, el gerente de EPM.