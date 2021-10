Culminó ruta académica Construyendo Futuro del Colectivo Traso y Comfenalco

El último día de la Ruta Académica por la transformación social “Construyendo futuro”, una iniciativa de Comfenalco Cartagena y Colectivo Traso, estuvo marcado por experiencias claves para entender más sobre la innovación y cómo pasar del sueño a la acción.

Lorena Avilés, de United Way Colombia, inauguró el día aportando desde su conocimiento y experiencias esa lista clave para comenzar a cumplir el propósito de innovar desde la educación. “Compartiré con ustedes tres de mis mantras claves en todo este proceso de innovar, el primero es que si no lo sabemos podemos irlo a buscar, y si no lo encontramos podemos crearlo; el segundo es no preocuparse, pero sí ocuparse, y el tercero es ser rebeldes pero con causa”, indicó Avilés.

Durante la ponencia, los docentes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias de innovación. “Cuando comenzó el aislamiento por la pandemia muchos nos preguntamos: ¿y ahora qué?, pero lo que realmente pasó fue que ese cambio nos retó a cambiar la forma en que veníamos haciendo las cosas. Por ejemplo, me di cuenta de que los niños se conectaban en la cocina, y veía cómo pasaba el papá sin camisa, la mamá cocinando, y los retamos a construir un espacio para conectarse, y sin dinero, reciclando, crearon los espacios más hermosos que he visto”, compartió la docente Ángela Patricia Chacón, de la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena.

Avilés compartió sus experiencias de éxito en instituciones públicas de Medellín, y enumeró unas pautas para arrancar con el proceso de innovación: 1. Disponer del tiempo y el espacio para innovar. 2. Participar en todos los espacios de capacitación posibles. 3. Trabajar con otros, como un gran colectivo. 4. Innovar con base en los sueños que tenemos.

La jornada terminó con un ejercicio en el que los docentes tuvieron que construir noticias en las que involucraran a sus estudiantes, y luego presentarlas y explicar cómo había sido el proceso de construcción.

“Cada taller fue pertinente, sobre todo en esta época de pospandemia cuando estamos enfrentando los retos del regreso a la presencialidad. Nos vamos muy satisfechos”, dijo Jairo Salazar, coordinador de la Institución Educativa Rafael Núñez.

Con este ejercicio finalizó la cuarta Ruta Académica, una iniciativa de Traso y Comfenalco Cartagena, una apuesta que tiene como protagonistas la educación y la primera infancia. Las transmisiones de los cuatro días del evento están disponibles en los canales de YouTube de Traso y Comfenalco.