Restaurantes no exigirán carné de vacunación

Tras el anuncio de habilitar el aforo del 100% en teatros, estadio y eventos en Bucaramanga, siempre y cuando se exija el carné de vacunación, el gremio de la gastronomía dio a conocer que no pedirá este documento a quienes acudan a sus instalaciones a compartir una comida con pocas personas.

Sin embargo, sí se exigirá a aquellos clientes que reserven espacios o salones sociales para numerosas celebraciones.

"Si la gente va al punto de venta como tal, no se va a exigir el carné, y mucho menos en dosis completa porque sabemos que no todos han tenido acceso a la segunda dosis. Pero sí se hará para reservar de eventos, no para el que vaya en uno a uno como lo llamamos nosotros", dijo Diana Tabares, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica.

Es decir, aquellos restaurantes que cuentan con salones para eventos sociales sí exigirán el carné de vacunación a quienes hagan uso de los mismos y se pedirá que mínimo tengan la primera vacuna anticovid-19.