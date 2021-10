Bolívar ganó oro en los IV Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa 2021

La Vela cerró su participación en estos Juegos, entregando al departamento dos medalla de Oro, con Juan Carlos Martínez, en la modalidad de Sunfish y Juan José Olivera, en la modalidad Optimist Mixto.

En la rama masculina la Liga de Vela, obtuvo una medallas de Plata con Zacarías Belaidouni, en la modalidad de Windsurf.

Zacarías Belaidouni, hizo énfasis en que “ A pesar de ser los primeros juegos en los que participo con la liga de Bolívar, me siento contento por los resultados porque me favoreció las excelentes condiciones climáticas y por eso hicimos las cinco regatas lo más rápido posible, siempre estuve en el pódium y a pesar de que el Winsurf tiene pocas competencias en el país, mi meta a largo plazo es seguir preparándome para los próximos Juegos Olímpicos”.

Finalmente, el Balonmano masculino se despidió perdiendo ante el equipo vallecaucano por 2 set a 0., así de esta manera Bolívar ocupa el segundo lugar en el cuadro medallero con 5 presas Doradas*, 6 de Plata y 2 de Bronce.

Programación

Miércoles 27 de Octubre, inicia desde las 7:00 a.m con las finales de Surf, en las playas de San Bernardo del Viento, continua a las 8:00 a.m., con pruebas clasificatorias de Fútbol Playa masculino, en Coveñas, luego a las 8:45 a.m, con clasificatoria de Voleibol Playa femenino y masculino, en la sede de Tolú y en horas de la tarde a partir de las 2:00 p.m., nuevamente clasificatorias de Fútbol Playa masculino y Voleibol Playa masculino.