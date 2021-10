VIDEO: Así fue la emotiva visita de una mascota a la UCI ECMO

Después de 50 días de haber permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos y de requerir terapia ECMO debido a las complicaciones generadas por el COVID-19, Adriana Lucena Lizarazo pudo reencontrarse con 'Canela', su mascota.

#VIDEO | 'Canela' estuvo más de una hora visitando a su amo y tras su reencuentro se evidenciaron notables mejorías en la salud de la paciente 👇https://t.co/DlVjpvmWjP pic.twitter.com/B4Epr4hPZp — Caracol Radio Bucaramanga (@CaracolBga) October 27, 2021

El animal se convirtió en la primera mascota en visitar a su amo en estas condiciones médicas y su arribo se hizo con el fin de buscar una mejoría en su estado de salud.

El emotivo encuentro se dio en el piso 11 de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), ubicada en Floridablanca y quedó grabado en un vídeo que ha conmocionado a los amantes de los animales.

"Al principio no me conoció porque yo no tenía el olor característico, pero después sí me reconoció y fue lindo. Pude alzarla, darle besos y después de muchos días sin dormir bien, esa noche logré dormir bien", dijo Lucena.

Tras una mejoría en el estado de salud de la paciente, la Fundación Cardiovascular de Colombia permitirá que gatos, perros y otro tipo de mascotas puedan visitar a sus amos y de paso ayudarles a aliviar sus quebrantos.

El doctor Mario Castillo, anestesiólogo de la UCI ECMO, manifestó que es primordial que los animales estén libres de enfermedades y se les hará una verificación antes de agendar la visita.

Lea aquí:

"La mascota debe estar aislada por unos días, con todo el esquema de vacunación, tener una higiene y tener un protocolo de limpieza y desinfección", dijo Castillo.

Las mascotas podrán celebrar junto a sus amos, navidad, año nuevo, cumpleaños y asistir cualquier día de la semana para compartir con los pacientes de la UCI ECMO, quienes basados en evidencia científica podrán presentar notables mejorías.