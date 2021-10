Venezuela ordena abrir frontera con Colombia

El gobierno venezolano a través del delegado de Nicolás Maduro, el diputado de la Asamblea Nacional Fredy Bernal fue el responsable de realizar el anuncio en el puente internacional Simón Bolívar.

El dirigente político llegó al puente internacional Simón Bolívar y expresó que "habíamos anunciado que abriríamos peatonalmente cuando tuviéramos una vacunación al 70% contra el COVID- 19, pero teníamos que reunirnos de manera permanente con Colombia".

Y agregó "lamentablemente las autoridades colombianas desaparecieron, hicimos una reunión y no volvieron, no volvieron a responder el teléfono, ni la Dian, ni Migración y nosotros no podíamos esperar a a que eternamente Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros", precisó.

"En ese sentido ya la frontera está abierta en el horario desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Está abierta por órdenes de Nicolás Maduró. El movimiento peatonal se venía cumpliendo solo a través del corredor humanitario para estudiantes y personas con demanda de atención en salud. Desde hoy las autoridades del vecino país autorizan el paso abiertamente, por ahora por el puente internacional Simón Bolívar, y paulatinamente se empezarán a generar movimientos por los otros pasos binacionales.