La captura de Otoniel no pacificará el Bajo Cauca, dicen campesinos

William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca se refirió a la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel. Aseguró que la banda criminal seguirá delinquiendo y cometiendo actos ilegales con o sin este cabecilla. Además, indicó que esta persona puede seguir dando órdenes desde la cárcel.

Opinó que con la detención del cabecilla esa subregión dominada ampliamente por el Clan del Golfo no se pacificará no terminarán las amenazas, desplazamientos y homicidios contra la población civil.

“La situación puede seguir igual porque Otoniel no era el que tenía los pies en todo el país, él tiene su gente, pero no porque esté en la cárcel no va a seguir dando las orientaciones, seguramente las va a seguir dando desde allá”, aseguró.

El líder social explicó que en el Bajo Cauca como en otras zonas donde hace presencia el grupo criminal, algunos jefes ordenan crímenes sin consultarle al cabecilla y por ello creen que la captura de Otonielno pacificará esa violenta subregión.

