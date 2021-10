“En la USI no tienen ni para los guantes de los empleados”: Eduard Toro

Siguen conociéndose denuncias sobre la difícil situación que viven los trabajadores de la Unidad de Salud de Ibagué, entidad en la que se podría generar una perdida en el ejercicio cercano a los $11 mil millones a corte de 31 de diciembre.

“El gerente dice que allá trabajan en equipo, pero no, ahí no hay trabajo en equipo, hay un ambiente laboral pesado, a los empelados les prohíben que den declaraciones”, sostuvo el concejal Eduard Toro.

Los trabajadores y sindicatos de la entidad aseguran que existen problemas financieros, situación que fue puesta al descubierto por parte del cabildante del Centro Democrático en un debate de control político.

“Me reuní con personas de la USI, me llamaron, me dijeron que no diga los nombres, me contaron que no tienen ni guantes, entonces uno dice que está pasando”, dijo el cabildante.

Según Toro, el gerente Carlos Cuellar asegura que el problema que se presenta es un coletazo de la pandemia, “Realmente el gerente está dando la talla, pues desafortunadamente no”.

Además, Toro sostuvo que radicó ante las Secretarías de Salud y de Inclusión Social para que se le dé a conocer que pasó con el Fondo COVID al que se hicieron importantes traslados en recursos para que se combatiera la pandemia en la ciudad.