En Cartagena mujeres transforman ropa antigua en nuevos productos

A través de una campaña con colaboradores y sus familias, Esenttia recuperó más de 1400 uniformes antiguos y otras prendas de vestir en desuso para transformarlos en nuevos productos, como canguros, morrales, cartucheras, delantales, entre otros, contribuyendo a la circularidad en la industria textil.

La “remanufacturación” de esta ropa está a cargo de mujeres cabeza de hogar que conforman uno de los talleres ubicados en Cartagena de Indias apadrinados por la Fundación Grit. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de Colectivo Traso para la articulación y diseño del encadenamiento productivo.

“Para mí ha sido muy importante ser parte de este proyecto, pues este empleo me ha dado buena calidad de vida para mí y para mis cuatro hijos”, aseguró Betilda Tovar Batista, una de las mujeres que forman parte del taller Hilando, ubicado en el barrio Bicentenario de Cartagena. En total, los colaboradores de Esenttia recolectaron 480 kilos de uniformes antiguos y prendas en desuso, el equivalente a ahorrar 25.000 kilos de CO aproximadamente.

“Inmediatamente me enteré de esta gran iniciativa de Esenttia, me reuní con mi familia, les comenté sobre la campaña y empezamos la recolección y clasificación de la ropa que no usábamos. Fue tanta la emoción de hacerlo que mi hijo fue el que más aportes hizo.

Saber que estábamos contribuyendo, por un lado, a mejorar el entorno, minimizando los residuos textiles, y, por otro lado, a incentivar el empleo de mujeres cabeza de hogar de comunidades cercanas a nuestra planta nos generó una experiencia muy gratificante y lo seguirá siendo, ya que continuaremos aportando”.

Esas fueron las palabras de Mario Luna, colaborador de Esenttia activo participante de esta campaña. Esta iniciativa es la continuación de la estrategia de Economía Circular en la industria textil que ha desarrollado Esenttia en los últimos dos años.

La primera versión de Moda Circular se llevó a cabo en 2020, en el marco de Ixel Moda, donde se desarrolló una colección con la reconocida diseñadora María Luisa Ortiz a partir de uniformes antiguos de Esenttia, transformados por mujeres vinculadas a la organización Textiles Madre Tierra.