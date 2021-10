Ituango conmemora 24 años de la masacre del Aro sin conocer la verdad

“Han transcurrido 24 años y aún no conocemos por qué se cometió esa masacre”, dijo Gabriela Areiza, hija de una de las 19 víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, hombres que estaban bajo las órdenes del exjefe paramilitar Cuco Vanoy.

Transcurría el 22 de octubre de 1997 cuando hombres fuertemente armados comenzaron su ingreso al corregimiento del Aro por Puerto Valdivia, allí comenzó el drama para Gabriela, en ese lugar asesinaron a dos de sus familiares. Los ilegales siguieron su camino monte adentro hasta que llegaron al Aro, allí sacaron a las víctimas de las casas y los fueron asesinando, entre ellos, al señor Marco Aurelio Areiza Osorio de 67 años, un campesino y ganadero del caserío y padre de Gabriela quien fue asesinado el 25 del mismo mes.

“Quienes lograron salir antes, unos pudieron sacar sus muertos, nosotros no pudimos ir por mi papá y allá lo enterraron. Quemaron las casas y dejaron el pueblito ardiendo los dias 26 y 27 de octubre hasta que el fuego se fue apagando solo”, relató.

Aunque Gabriela Areiza era muy joven cuando ocurrieron los hechos, ese recuerdo sigue vivo, como si hubiera ocurrido el día anterior. Aseguró que lo hace para seguir exigiendo justicia y lo más importante la verdad del porqué se cometió esta barbarie que marcó la vida de ese caserío de Ituango y al mismo pueblo entero, a quienes para entonces, acusaban de guerrilleros.

“En sí saber cuál era el motivo de porqué ocurrió eso allá y en esa época, porque ni siquiera había cultivos de coca en la zona. Mi papá tenía tres fincas y en ninguna había sembrados de coca, ni siquiera dejaba que entre las matas de jardín se sembrara amapola”, continuó su relato.

Explicó que en audiencias recientes en las que ha participado el excomandante paramilitar Cuco Vanoy, le han exigido que revele el porqué de esa masacre y qué motivó esos actos tan crueles con esa población, pero la respuesta los desconcierta cada día más al recordar las palabras del exparamilitar.

“Cuando mi hermana le preguntó por qué habían matado a mi papá de esa manera, él respondió; señora yo siento mucha pena y me da mucha tristeza de ustedes por no saber porque le hicieron eso a su señor padre, pero yo no sé, a mí solamente Mancuso y Castaño me dijeron que le prestara unos hombres que los necesitamos para cometer un acto, pero no sabía para dónde se dirigían ni porque; entonces eso me parece como una forma tan descarada de evadir la verdad”, recordó.

Desde hace 24 años las familias de las víctimas conmemoran esta fatídica fecha para Ituango, este año no es la excepción y por ello se prepararon actividades para los días sábado y domingo en un evento denominado "Hacemos Memoria para hacer Justicia", donde habrá puestas en escena con obras de teatro, conciertos y encuentros académicos.

“Esa es la jornada que busca reivindicar a las víctimas y dignificar la memoria, justicia, no repetición y la verdad en una comunidad que no se ha podido reponer y reparar después de 24 años”, aseguró Nubia Ciro Líder social de Ituango.

En este evento conmemorativo participa La Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, el grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y grupos artísticos de la Universidad de Antioquia, además, artistas amigos de Medellín e Ituango.