VIDEO: Las pruebas contra la banda que vendía celulares robados

Frases como estas: "Oiga papá me acabe de volar el I phone 12" cuanto me da, el comprador le dice 2 palos", es decir dos millones de pesos.

"Mamá tranquila no se preocupe me detuvieron, pero eso no pasa nada. Por robar celulares los jueces lo dejan a uno en libertad, tranquila no pasa nada. Me quedé sin nada, me quedé en la quiebra, pero no pasa nada".

En otro audio, le dice a una mujer que el delito no da para que los metan presos, ya que cuando les preguntan por el paquete, ellos dicen que se los entregaron para llevarlos a un determinado sitio, es decir se hacen pasar como mensajeros.

Esta era una banda muy bien organizada que manejaba personas expertas en borrar el IMEI de los celulares robados y venderlos en algunos sitios donde se venden estos móviles en Centro Comerciales de Bucaramanga.

En uno de los diálogos el delincuente que roba celulares le dice a una persona que al parecer es un técnico en celulares un alias "Chupón" lo siguiente: "¿Qué pasó chupón?, necesito hacer un bypass a seis Xiaomi que tengo parqueados de las referencias 8 y 9". En el mismo diálogo el técnico le responde, "traigámoslos y le hago la cirugía y le cobro barato porque usted es cliente mío".

A estas bandas de delincuentes, tanto los que robaban como los que compraban la Policía le hizo seguimiento durante año y medio.

El general Samuel Darío Bernal comandante de la Mebuc dijo que fueron en total 1.375 intercepciones telefónicas las que hicieron a la banda. Permanentemente cambiaban de números de celulares para comunicarse entre sí y evitar ser intervenidos por las autoridades.

Argumentó que los capturados son 16 y tenían en su poder 120 celulares a igual número de personas y que se vendían en algunos centros comerciales.

Para robar estos celulares causaron lesionen a 35 mujeres y hombres que fueron golpeados y arrastrados por estos delincuentes.

Los delitos que les imputó la Fiscalía están relacionados con concierto para delinquir, receptación y uso de menores para la comisión de delitos y una de ellas por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.