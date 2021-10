Por desacato sancionan a secretario de salud de Boyacá

Con un monto de un salario mínimo legal vigente el Tribunal Administrativo de Boyacá impuso sanción al Secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo por incumplir órdenes impartidas en audiencia de verificación dentro de la Acción Popular que protegió el derecho a la calidad del agua de los habitantes del municipio de Zetaquira.

“Luego de recordar los elementos objetivo y subjetivo que son necesarios para la imposición de una sanción correctiva a través del incidente de desacato dentro de una acción popular, la Corporación Judicial logró determinar, frente a la conducta que el contrato ordenado no se ha cumplido en su totalidad, indicando que tal situación se generó por la necesidad de reformular técnicamente aspectos del proyecto y por la falta de algunos permisos a cargo del municipio que, al no ser objeto del incidente de desacato estudiado, no iban a ser analizados en la decisión.” Dijo Luis Ernesto Arciniegas, magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Sin embargo, en relación con la conducta del Secretario de Salud departamental y teniendo en cuenta que el mismo no hizo manifestación alguna pese a haber sido notificado en la forma debida, el Tribunal consideró que la falta de presentación del informe frente a los indicadores de calidad respecto de la PTAB y del informe de cumplimiento del plan de mejoramiento a cargo del municipio, constituyó tanto el elemento objetivo como el subjetivo necesarios para imponer una sanción por desacato a las órdenes emitidas por el juez popular.