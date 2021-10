Evalúan pedir carnet de vacunación para ingresar a eventos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que está evaluando la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 para el ingreso a eventos masivos, bares y discotecas.

“Se nos ha reducido el flujo de personas para inmunizarse y no queremos tener el cuarto pico de los no vacunados, no queremos volver a momentos de cierres”, afirmó el mandatario

Para el alcalde, entre más personas se logren vacunar más aforo podrá haber en los eventos.

El carnet de vacunación deberá mostrar al menos una de las dosis aplicadas y en el mejor de los casos el esquema completo.

Este pronunciamiento ha generado varías opiniones, pues hay sectores como el nocturno que rechazan la medida.

Hasta el momento no se ha oficializado la medida ni ha salido decreto.