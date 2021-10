Habitantes de Nelson Mandela pidieron agilizar recuperación del hospital

Una acción popular admitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, se convirtió en la nueva esperanza para recuperar el hospital del barrio Nelson Mandela.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/FvaspXLiAYX46VT2gVl7x2

Tras el pronunciamiento del juez, la comunidad de este populoso sector de la capital de Bolívar espera que su hospital sea priorizado en la primera fase de reactivación de obras de los centros de salud, que quedaron inconclusos durante la administración del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo.

"Nos tocó llegar a estas instancias al ver que no nos ponían atención. Nos habían dicho que no estaba priorizado en la primera fase porque no teníamos diseño ni presupuesto y nos dejaron para la tercera fase. Ahora mismo queremos no quedar en esa fase, merecemos ser incluidos de manera urgente. Estamos esperando la respuesta del alcalde", dijo Luz Estela Martínez, líder del sector El Edén.

Dadis traslada vacunas por problemas en el fluido eléctrico

El antiguo hospital del barrio Nelson Mandela hoy es un lugar lleno de polvo, humedad, escombros y paredes agrietadas. "Las lluvias están terminando de deteriorar todo, el agua se filtra y la estructura cede cada día más. Lo único bueno es que tenemos una mata de maracuyá sembrando ahí dentro ante el abandono de la Alcaldía", aseveró Martínez.

Mientras esperan una respuesta del Distrito para agilizar la obra en el hospital de Nelson Mandela, la comunidad padece la falta de atención en salud digna en la casa de contingencia ubicada en el sector Villa Hermosa.

"Hay un mal estado de vías la clínica queda cerca de un hueco enorme. Para coger una cita y llegar al centro asistencial tenemos que subir sobre una piedra, arriesgandonos a un accidente. Muchas veces nos toca trasladarnos a centros asistenciales cercanos como el de San Fernando. Necesitamos ayuda urgente", manifestó Yeribeth Lozano, líder del sector La Conquista.

El hospital de Nelson Mandela completa seis años en completo abandono por parte del Distrito.