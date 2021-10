Karen Lorena: una historia de determinación sobre el cáncer de mama

Karen Lorena Beleño, dice que hace cuatro años recibió la noticia que no esperaba en el momento, pero que sabía que en algún día la recibiría puesto que tiene antecedentes familiares de cáncer.

Le diagnosticaron cáncer de mama y tras recibir el resultado de la biopsia, dice que solo pensó en sus hijos, en cómo iban a crecer. Aseguró que las ganas de vivir y ver crecer a sus hijos le llenaron de valor para asumir este reto que le dio la vida

En COOSALUD, la EPS de Karen Beleño y donde adelantó su tratamiento, hay 3.292 usuarios con cáncer de mama en el programa de Cuidados. Entre 2016 y lo que va de este año, se han practicado 154.904 mamografías.

Karen, hoy tiene 39 años de edad, y dice que hubo algo en que no falló y fue la prevención. Hoy, solo pide que su caso sea de ejemplo para que otras mujeres para que puedan salir adelante

"No pierdan su fe y crean en ese Dios maravilloso que todo lo puede, porque yo puedo decir en mi casa que Dios me dejó aquí. No se metan en su cabeza que se van a morir y que se rodeen de personas positivas", manifestó.

Este martes, 19 de octubre, es el Día Internacional de Lucha contra el cáncer de mama por el que mueren al año 100.000 mujeres en las Américas, según la OMS