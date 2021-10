Ofrecerán recompensa por atentado a oleoducto de Ecopetrol

Para el martes, 19 de octubre, se tendrá un nuevo consejo de seguridad en Barrancabermeja, para establecer el monto de recompensa que se va ofrecer por los dos últimos ataques que se han dado a ductos de Ecopetrol.

Alfonso Eljach, alcalde del puerto petrolero, dijo que estos atentados no se los puede atribuir a algún grupo al margen de la ley, debido a que, según él, en esa zona no operan. Esto, a pesar de que el ELN se haya atribuido los actos terroristas a través de un comunicado.

puede leer:

"No tenemos ninguna certificación de presencia de grupo armado, no podemos garantizarlo, ellos nos han dicho que no tienen elementos para hacerlo".

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo que se verifica el comunicado del ELN para estudiar la veracidad del reconocimiento de este grupo en los atentados.