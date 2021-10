Alertan consumo de clonazepam con alcohol en jóvenes de Cúcuta

Una grave situación ha sido evidenciada por algunos integrantes del Consejo de la ciudad de Cúcuta, los cuales están alertando sobre las prácticas que se han visto en redes sociales y se ha convertido en un reto a través de los jóvenes.

Uno de estos es la mezcla de fármacos con bebidas alcohólicas y energizantes, que proporcionan algunos efectos nocivos para los menores de edad que los utilizan Y los consumen sin ningún tipo de control médico.

Edinson Contreras concejal de Cúcuta por el movimiento Todos por Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que en esta ocasión el fármaco que utilizan es el clonazepam el cual ha dejado ya repercusiones en algunos jóvenes.

También le puede interesar: Alerta por robo de explosivos en una mina en Norte de Santander

“Bastante preocupante lo que está sucediendo con los jóvenes de las comunas 6, 7 y 8 que he ido a visitar, allí he mirado que están vendiendo este medicamento en muchas droguerías sin restricciones médicas, y esto jóvenes están consumiendo el clonazepam con bebidas embriagantes y energizante, he visto como menores ya con las manos torcidas. Vi jóvenes en instituciones educativas que están consumiendo estos medicamentos en la ciudad de Cúcuta. He podido hacer el conteo de más o menos 25 jóvenes que he visto en esta condición y por eso estoy haciendo el llamado a los diferentes organismos para una alerta temprana y que se pueda evitar algún problema mayor” dijo el concejal.

Reitero que este medicamento es utilizado para tranquilizar a las personas y además permanecer más tiempo despiertos por lo que se debe hacer un control por parte de las autoridades competentes.