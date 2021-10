El gota a gota. Otra pandemia que acaba con la vida de las personas

El concejal de Manizales, Hernando Marín, dio a conocer su posición en cuanto al flagelo del gota a gota, que no solo se presenta en la capital de Caldas, sino también otras regiones del país, tema que calificó de otra pandemia que acaba con la vida de las personas, después de contraer grandes deudas por haber quedado sin empleo u otras circunstancias.

Manifestó que: "las autoridades le deben poner control a esta situación. Es un ejercicio que tristemente no está reglamentado y que uno diga que los uniformados no están actuando porque no tienen la herramienta legal para hacerlo, yo creería que, hay que buscar la forma y la manera de acompañar a estas personas, detectando quiénes son los que realmente están incurriendo en este tema, y que además, están poniendo en riesgo la vida de las familias que, mediante esta modalidad buscan solucionar sus problemas económicos diarios", expresó el señor Marín.

Agregó que: "Hay personas que ya han hecho público estas denuncias en el Centro Histórico de esta capital, los gota a gota se están tomando esa zona, y donde se observan cómo amenazan a los ciudadanos con armas blancas y de fuego, cobrándoles día a día la deuda que contrajeron con ellos", puntualizó.

Por otra parte, dijo que desde le Concejo de Manizales, pueden hacer un llamado a las autoridades para que comiencen a investigar quiénes son las personas que están ofreciendo estos servicios de gota a gota, así mismo pedir un acompañamiento de la Personería a estos hechos que con el pasar de los días se convierte en un problema de salud mental para los colombianos.

